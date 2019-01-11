Испания: музей Тиссена-Борнемисы объединил искусство и гастрономию

Пятница, 11 Январь 2019 Испания Испания

Испания: музей Тиссена-Борнемисы объединил искусство и гастрономию

Музей Тиссена-Борнемисы в Мадриде запустил очередной проект, связанный с гастрономией.

Кухня и искусство слились воендино в новой публикации, созданной при участии известных шеф-поваров со всей Испании.

Музей уже давно предлагает своим посетителям гастрономическую экскурсию по постоянной экспозиции, а в сувенирном магазине продаются деликатесы: оливковое масло, шоколад, вино и закуски. Книга «Тиссен на блюде» (El Thyssen en el plato) дополнила кулинарную тему.

Книга представляет собой сборник рецептов. Именитые испанские повара посетили музей и создали 25 блюд, вдохновленных разными картинами. Среди участников проекта обладатели нескольких звезд Мишлен Мартин Берасатеги, Рикардо Санс де Кабуки, Кике Дакоста, Тоньо Перес да Атрио и другие, пишет noticia.ru.

В книге каждый повар коротко рассказал, почему его выбор пал на то или иное произведение искусства, и представил рецепт кулинарной интерпретации картины.

Некоторые авторы пошли по пути создания максимального внешнего сходства с помощью съедобных ингредиентов и выбрали авангардистские работы. Так, Кармен Рускаледа воссоздала на блюде картину Ласло Мохой-Надя «Сегменты круга», а Пако Торребланка – «Мягкое напряжение №85» Василия Кандинского. На обложку издания поместили блюдо Роберто Мартинеса Форонды, которое представляет собой интерпретацию картины Сальвадора Дали «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения».

В музее уже подумывают о создании аналогичной публикации с участием иностранных поваров.

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