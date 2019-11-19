Испания: Музею Прадо исполнилось ровно 200 лет

Вторник, 19 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания: Музею Прадо исполнилось ровно 200 лет

Мадридский национальный музей Прадо 19 ноября отмечает своё 200-летие.

Музей Прадо - самый посещаемый в Испании. В 2018 году он принял 2,9 млн человек.

Кроме того, за год музей проводил многочисленные выездные мероприятия, на которых побывало более 700 тысяч человек: 321 тысячи – в разных городах Испании и более 458 тысяч – за рубежом. Таким образом, общее число посетителей выставок Прадо приблизилось к 3,7 млн человек, пишет noticia.ru.

В течение последнего времени музей в честь приближающегося 200-летия проводил различные официальные мероприятия и устраивал выставки.

Первым масштабным событием стала выставка Museo del Prado 1819-2019. Un lugar de memoria, посвящённая истории музея. Её открыли король Испании Фелипе VI и королева Летисия. На выставке было представлено 168 знаковых для учреждения работ, дополненных фотографиями, плакатами, книгами, картами, графическими и аудиовизуальными материалами.

К юбилею запустили краудфандинговую кампанию для приобретения в коллекцию работы Симона Вуэ «Портрет девочки с голубем».

Портал Musement включил музей Прадо в рейтинг главных туристических достопримечательностей мира.

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