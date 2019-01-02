Испания: мужчину посадили за навязчивость

Среда, 02 Январь 2019 Испания Испания

Испания: мужчину посадили за навязчивость

Мужчина осужден за навязчивость на 15 месяцев тюремного заключения.

Уголовный суд Овьедо признал поведение мужчины сексуальным преследованием: тот позвонил своей бывшей девушке 300 раз в течение одного месяца, некоторые звонки были сделаны очень поздней ночью.

Помимо пребывания в тюрьме в течение 15 месяцев, мужчина также должен заплатить тысячу евро в качестве возмещения убытков, и в течение трех лет ему запрещено общаться с девушкой и приближаться к ней на дистанцию ближе двухсот метров, пишет espanarusa.com.

Суть дела в том, что после разрыва отношений в конце 2016 года мужчина беспрестанно пытался связаться со своей бывшей подругой, в основном, по телефону, и в общем счете в период с 1 января по 7 февраля им было сделало 300 звонков.

Приговор также счел доказанным тот факт, что обвиняемый постоянно находился поблизости ресторана, которым руководит женщина, и неоднократно оказывался возле ее дома, настойчиво звоня в дверь и требуя, чтобы ему открыли.

Такое поведение мужчины заставило пострадавшую переехать в дом к родителям, по пути на работу ее сопровождал отец, а в итоге ей все-таки пришлось закрыть ресторан.  

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья