Испания: мужчину посадили за навязчивость

Уголовный суд Овьедо признал поведение мужчины сексуальным преследованием: тот позвонил своей бывшей девушке 300 раз в течение одного месяца, некоторые звонки были сделаны очень поздней ночью.

Помимо пребывания в тюрьме в течение 15 месяцев, мужчина также должен заплатить тысячу евро в качестве возмещения убытков, и в течение трех лет ему запрещено общаться с девушкой и приближаться к ней на дистанцию ближе двухсот метров, пишет espanarusa.com.

Суть дела в том, что после разрыва отношений в конце 2016 года мужчина беспрестанно пытался связаться со своей бывшей подругой, в основном, по телефону, и в общем счете в период с 1 января по 7 февраля им было сделало 300 звонков.

Приговор также счел доказанным тот факт, что обвиняемый постоянно находился поблизости ресторана, которым руководит женщина, и неоднократно оказывался возле ее дома, настойчиво звоня в дверь и требуя, чтобы ему открыли.

Такое поведение мужчины заставило пострадавшую переехать в дом к родителям, по пути на работу ее сопровождал отец, а в итоге ей все-таки пришлось закрыть ресторан.