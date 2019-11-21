Испания: мужские лекарства остановят выпадение волос у женщин

Более того, препарат способствовал их повторному активному росту.

Используемое для лечения рака простаты лекарство может помочь женщинам остановить процесс потери волос. В ходе исследования, в котором приняли участие представительницы прекрасного пола, более чем у половины отмечался существенный повторный рост волос всего через несколько недель после начала приёма препарата под названием бикалутамид. Это лекарство изначально было создано для борьбы с опухолями простаты, поскольку оно не даёт подпитывать эти новообразования мужским гормоном тестостероном. Теперь выяснилось, что оно также эффективно при женской алопеции или выпадении волос. Наряду с генетикой и последствиями менопаузы воздействие тестостерона является одной из основных причин женской андрогенной алопеции, пишет medikforum.ru.

Мужской гормон тестостерон в небольших количествах присутствует и в организме женщины, он атакуют фолликулы и ускоряет процесс выпадения волос. Процесс этот набирает обороты после наступления менопаузы. При климаксе показатели эстрогена падают, и тестостерон остановится более доминирующим. Из-за воздействия гормона на фолликулы количество волос сокращается, равно как и их длина. В итоге, фолликулы полностью закрываются и перестают производить волосы.

Аллопеция присутствует в жизни каждой третьей женщины в тот или иной период времени. Она связана с повышенным риском депрессии. Среди современных методов лечения можно назвать препарат миноксидил, который не является эффективным для всех и вызывает побочные эффекты вроде сыпи и головных болей. Лекарственный препарат бикалутамид в форме таблеток при однократном ежедневном приеме, как показало пилотное исследование, дал эффективность в 53%.