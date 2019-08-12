Испания: на Балеарских островах обнаружено 40 редких видов рыб

Понедельник, 12 Август 2019 Испания Испания

Испания: на Балеарских островах обнаружено 40 редких видов рыб

За последние четыре года на Балеарских островах обнаружено 40 редких видов рыб. Больше всего на Майорке.

Среди них - длинношипая рыба-ёж весом под 8 килограммов, пойманная в 2016 году в Эс-Кастеле. И большая корифена весом 64 килограмма, которую выловили в Кала-Сантаньи. Некоторые редкие рыбы обитают в местных водах постоянно, а другие совсем нетипичны для этой зоны и попадают сюда издалека. Например, некоторые виды попадают сюда из Красного моря через Суэцкий канал, пишет noticia.ru.

Ученые говорят о необходимости больше информировать людей, особенно рыбаков, о том, какие рыбы находятся на грани исчезновения. Многие из них не представляют особенной гастрономической ценности, но крайне редки и важны для сохранения биологического разнообразия на Земле.

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