Испания: на Балеарских островах обнаружено 40 редких видов рыб

Среди них - длинношипая рыба-ёж весом под 8 килограммов, пойманная в 2016 году в Эс-Кастеле. И большая корифена весом 64 килограмма, которую выловили в Кала-Сантаньи. Некоторые редкие рыбы обитают в местных водах постоянно, а другие совсем нетипичны для этой зоны и попадают сюда издалека. Например, некоторые виды попадают сюда из Красного моря через Суэцкий канал, пишет noticia.ru.

Ученые говорят о необходимости больше информировать людей, особенно рыбаков, о том, какие рыбы находятся на грани исчезновения. Многие из них не представляют особенной гастрономической ценности, но крайне редки и важны для сохранения биологического разнообразия на Земле.