Испания: на борт самолета в Барселоне проник пассажир без билета

Вторник, 12 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания: на борт самолета в Барселоне проник пассажир без билета

Пассажир без посадочного талона и паспорта спровоцировал панику на борту самолета Барселона-Дублин.

Как сообщают испанские СМИ, самолет авиакомпании Vueling должен был вылететь из Барселоны в 12:40, но задержался из-за инцидента на борту. Мужчина проник на борт вместе с другими пассажирами, но экипаж получил предупреждение об этом и инициировал проверку билетов, в ходе которой «заяц» вскочил с места, добежал до туалета и заперся там, пишет noticia.ru.

Все пассажиры были эвакуированы, рейс задержали, а безбилетника в итоге убедили выйти и сдаться. Его паспорт оказался поддельным.

Самолет опоздал в Дублин на 5 часов.

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