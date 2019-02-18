Испания: на борту Iberia появилась виртуальная реальность

Понедельник, 18 Февраль 2019 Испания Испания

Испания: на борту Iberia появилась виртуальная реальность

Авиакомпания Iberia дополнила свое предложение по развлечениям на борту очками виртуальной реальности.

3D-контент включает игры, фильмы для разной аудитории, туристические путеводители, а также документальные фильмы, позволяющие виртуально погрузиться под воду в Красном море или побывать на концерте в первом ряду.

Первые очки появятся на рейсах, следующих в Нью-Йорк и Тель-Авив. Стоимость услуги составляет 6 евро, пишет noticia.ru.

В руководстве авиалинии сообщили, что новинка представляет собой часть программы по цифровой трансформации компании.

В компании Inflight VR, которая занимается разработкой контента для авиалинии, уверены, что Iberia находится в авангарде технологического развития, а виртуальная реальность обладает большим потенциалом для улучшения впечателний от полета.

С другой стороны, разработчики заверяют, что весь контент был специально адаптирован под условия в самолете, дабы сохранить безопасность на борту.

Iberia и Inflight VR подписали договор о сотрудничестве на полгода. По окончании этого периода в авиакомпании проанализируют итоги и примут решение, стоит ли включать услугу на дальних рейсах.

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