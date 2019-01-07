Испания: на дорогах Малаги изменится скоростной режим

Понедельник, 07 Январь 2019 Испания Испания

Испания: на дорогах Малаги изменится скоростной режим

С 29 января на автомобильных трассах в провинции Малага будет введено новое скоростное ограничение в 90 км/ч.

Соответствующие изменения к Генеральному регламенту дорожного движения были одобрены Советом министров 28 декабря. Они предполагают разные ограничения по типу транспортного средства, которые были рассчитаны в зависимости от уровня аварийности.

Отныне на дорогах Малаги мотоциклы, легковые автомобили и автобусы не должны ездить со скоростью выше 90 км/ч. Исключение составляют автобусы, не оборудованные ремнями безопасности, максимальная допустимая скорость для которых составит 80 км/ч. Такое же ограничение устанавливается для грузовиков, пишет noticia.ru.

В региональном представительстве правительства Испании заявили, что изменение скоростного режима преследует цель снижения уровня аварийности на дорогах.

Заместитель председателя представительства в Малаге Мария Гамес отметила, что ежегодно по всей стране на дорогах гибнут сотни людей, а в 20% случаев ДТП с пострадавшими причиной становится превышение скорости.

В Малаге мера будет распространяться на дороги, которые находятся в ведении Собрания депутатов провинции, Совета Андалусии и испанского государства. Их протяженность в сумме составляет почти 2 тысячи километров.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья