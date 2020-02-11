Испания: на Ибице ищут семейную пару для присмотра за виллой

В объявлении говорится, что предпочтение будет отдано супругам, которые давно живут вместе и хорошо ладят между собой.

Семья британских собственников виллы на Ибице разместила объявление на портале Silver Swan Recruitment. Владельцы ищут крепкую семейную пару, которая помогала бы им по дому. Обещанная зарплата – 2350 евро в месяц, пишет prian.ru.

Успешные кандидаты должны будут поддерживать чистоту и порядок в помещении, готовить завтраки и ужины, помогать собственникам проводить мероприятия, покупать продукты и товары для дома, а также помогать владельцам записываться на важные встречи и события.

В объявлении говорится, что в идеале семейная пара должна обладать опытом в сфере гостеприимства не менее трёх-четырёх лет. Хотя бы у одного члена семьи должны быть права на вождение автомобиля. Приветствуются «хорошие навыки общения».

Соискатели смогут бесплатно жить либо на самой вилле, либо в роскошных двуспальных апартаментах. В несезон, когда хозяева там не живут, работники смогут взять длительный отпуск. Соискателям оплатят перелёт до Ибицы и обратно.