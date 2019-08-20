Испания: на Канарах бушуют сильнейшие за последние 6 лет пожары

В целях безопасности власти региона распорядились перекрыть некоторые дороги.

В борьбе со стихией участвуют сотни человек, а также авиация. Тушение осложняет сильный ветер и гористая местность. Спасателям трудно добираться до очагов возгорания. По предварительным данным, огонь уничтожил уже 10 тысяч гектаров леса. Информации о пострадавших пока нет.

Этот природный пожар уже называют крупнейшим в Испании за последние 6 лет.