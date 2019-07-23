Испания: на Канарах отели предлагают бонусы вместо уборки номеров

Вторник, 23 Июль 2019 Испания Испания

Испания: на Канарах отели предлагают бонусы вместо уборки номеров

Постояльцам нескольких отелей на Канарских островах предложили опцию: отказаться от уборки номеров и получить за это различные бонусы.

Акция вызвала неоднозначную реакцию.

В частности, отель Gran Meliá Palacio de Isora на юге Тенерифе раздает гостям информационные буклеты, в которых сказано: «У вас есть возможность отказаться от уборки в номере. Взамен вы получите 20 евро, которые сможете потратить в отеле», пишет noticia.ru.

И это не единственный такой отель на территории острова, утверждают в профсоюзе. Там подчеркивают, что эта инициатива ничуть не облегчает труд горничных. В номерах, где отказались от клининга, накапливается много грязи, и их потом сложнее убирать. А кроме того, дополнительная нагрузка ложится и на ресепшн, где вынуждены теперь заниматься еще и обработкой запросов, связанных с проводимой акцией. Также недовольны работники ресторанов, спа и т.д., куда обращаются постояльцы с требованием предоставить бесплатные услуги.

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