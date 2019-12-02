Испания: на Канарах туристы пришли на помощь мигрантам

Они провели в море пять дней, дрейфуя в лодке. Среди 24 мигрантов было шесть детей и восемь женщин, в том числе две беременные.

Отдыхающие на пляже туристы помогали мигрантам выбираться на берег и оказывали им первую помощь. 13 человек были отправлены в медицинские учреждения. Наибольшую обеспокоенность у врачей вызывает состояние маленького ребенка с температурой и обезвоживанием. Он доставлен в Госпиталь матери и ребенка в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, пишет noticia.ru.

Представители испанского Красного Креста заявили, что готовы оказывать помощь всем мигрантам. «Мы в порядке и примем столько людей, сколько прибудет, потому что это наша миссия», - заявили там.