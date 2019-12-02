Испания: на Канарах туристы пришли на помощь мигрантам

Понедельник, 02 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: на Канарах туристы пришли на помощь мигрантам

На пляже Агила (местечко Сан-Агустин, Гран-Канария), где отдыхали туристы, высадилась группа нелегальных мигрантов.

Они провели в море пять дней, дрейфуя в лодке. Среди 24 мигрантов было шесть детей и восемь женщин, в том числе две беременные.

Отдыхающие на пляже туристы помогали мигрантам выбираться на берег и оказывали им первую помощь. 13 человек были отправлены в медицинские учреждения. Наибольшую обеспокоенность у врачей вызывает состояние маленького ребенка с температурой и обезвоживанием. Он доставлен в Госпиталь матери и ребенка в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, пишет noticia.ru.

Представители испанского Красного Креста заявили, что готовы оказывать помощь всем мигрантам. «Мы в порядке и примем столько людей, сколько прибудет, потому что это наша миссия», - заявили там.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)