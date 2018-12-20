Испания: на Коста-Дорада появится новый развлекательный комплекс

Hard Rock Live разместится по соседству с парком развлечений Port Aventura и станет четвертым в мире после Лас-Вегаса, Нортфилда и Орландо в США.

Hard Rock Live представляет собой новую модель, которая предполагает более широкий спектр развлечений по сравнению с традиционными заведениями сети.

Помимо тематического отеля на 600 номеров, традиционного ресторана и магазина, «фишкой» комплекса станут две концертные площадки, способные вместить до 15 тысяч человек. Кроме того, Hard Rock Live будет включать казино и аквацентр с несколькими бассейнами, пишет noticia.ru.

Начало работ запланировано на июнь. Пока на месте будущего комплекса на границе муниципалитетов Салоу и Вила-сека – сельскохозяйственные угодья.

В мэрии Салоу стремятся развеять сомнения местных жителей, которые с опаской относятся к проекту, и отмечают, что он должен принести большую выгоду региону.

Власти одобрили проект развлекательного комплекса еще год назад, а в июне Hard Rock внесла 10 млн евро для проведения административных процедур. В общей сложности проект предполагает инвестиции свыше 700 млн евро. До конца года компании нужно выкупить землю, которая принадлежит банку La Caixa.