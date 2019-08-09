Испания: на Майорке леворадикалы провели акцию против туризма

Пятница, 09 Август 2019 Испания Испания

Испания: на Майорке леворадикалы провели акцию против туризма

Неизвестные в масках разгромили прокатные автомобили для отдыхающих.

Активисты каталонской леворадикальной организации Arran провели на Майорке ночную акцию против массового туризма. На видео, выложенном в YouTube, видно, как двое неизвестных в спецодежде и масках громят машины прокатных компаний, прокалывая им шины, разбивая лобовые стекла и покрывая их граффити. С точки зрения Arran, автомобили, которые арендуют туристы, загрязняют воздух острова и являются одним из символов избыточного количества приезжих.

Полиция проводит расследование инцидента, пишет zarubejom.ru.

Основная цель Arran – борьба за независимость «каталонских стран», от собственно Каталонии до Балеарских островов, крупнейшим из которых является Майорка. В июле этого года члены организации водрузили на здание в центре Барселоны транспарант «Туризм убивает этот город». А два года назад там же активисты Arran остановили экскурсионный автобус с приезжими и проткнули ему шины.

Как отмечает The Local, туристическая индустрия критически важна для экономики Балеарских островов – ее доля в ВВП архипелага достигает 45%.

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