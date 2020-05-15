Испания: на Майорке мужчина расстрелял голубей возле церкви

Пятница, 15 Май 2020 Испания Испания

Испания: на Майорке мужчина расстрелял голубей возле церкви

Мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия в сквере возле церкви в городе Инка на острове Майорка.

В полицию позвонили встревоженные местные жители. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили нескольких мёртвых голубей, лежащих на земле. К этому времени стрелок уже успел покинуть сквер, пишет noticia.ru.

Полицейские опросили свидетелей и попросили их подробно описать внешность стрелка. Вскоре они нашли его. Мужчина стоял возле своего автомобиля, в котором обнаружили оружие с оптическим прицелом, из которого он стрелял по птицам. Нарушитель задержан.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)