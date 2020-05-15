Испания: на Майорке мужчина расстрелял голубей возле церкви

В полицию позвонили встревоженные местные жители. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили нескольких мёртвых голубей, лежащих на земле. К этому времени стрелок уже успел покинуть сквер, пишет noticia.ru.

Полицейские опросили свидетелей и попросили их подробно описать внешность стрелка. Вскоре они нашли его. Мужчина стоял возле своего автомобиля, в котором обнаружили оружие с оптическим прицелом, из которого он стрелял по птицам. Нарушитель задержан.