Испания: на Майорке растет популярность рыбацких экскурсий

Понедельник, 21 Январь 2019 Испания Испания

Испания: на Майорке растет популярность рыбацких экскурсий

Число туристических экскурсий с традиционной рыбалкой на Майорке и Менорке выросло на 50% в 2018 году.

В общей сложности было проведено 255 туров, в которых приняло участие более 800 туристов.

Как сообщила компания Pescaturismo, специализирующаяся на таких экскурсиях, на них преобладают туристы из Германии, на которых приходится 39%. Также развлечение пользуется популярностью среди гостей из Южной Кореи, ЮАР и Новой Зеландии, пишет noticia.ru.

Рыбацкие экскурсии проводятся круглый год. Так, в последнюю неделю декабря состоялось шесть туров: два – в Пальме, три – в Андрайче и еще один – в Алькудии.

Также сообщается, что доходы рыбаков от этой деятельности, в некоторых случаях превысили 8,5 тысяч евро.

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