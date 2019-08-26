Испания: на Майорке столкнулись самолет и вертолет

На борту вертолета находился пилот (итальянец) и семья из Германии, в том числе двое несовершеннолетних, 11 и 7 лет. По данным испанских СМИ, полетом на вертолете они решили отметить день рожденья главы семейства. В самолете находился житель Валенсии и его друг. Погибли все, пишет noticia.ru.

После столкновения в воздухе вертолет упал на территории одной из вилл, рядом с бассейном и в 10 метрах от дома. Самолет упал на другом частном участке, тоже в десятке метров от жилья.