Испания: на Майорке столкнулись самолет и вертолет

Понедельник, 26 Август 2019 Испания Испания

Испания: на Майорке столкнулись самолет и вертолет

Семь человек погибли на Майорке в результате столкновения легкомоторного самолета с вертолетом.

На борту вертолета находился пилот (итальянец) и семья из Германии, в том числе двое несовершеннолетних, 11 и 7 лет. По данным испанских СМИ, полетом на вертолете они решили отметить день рожденья главы семейства. В самолете находился житель Валенсии и его друг. Погибли все, пишет noticia.ru.

После столкновения в воздухе вертолет упал на территории одной из вилл, рядом с бассейном и в 10 метрах от дома. Самолет упал на другом частном участке, тоже в десятке метров от жилья.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья