Испания: на Майорке умер 68-летний турист из России

По информации издания Diario de Mallorca, которое ссылается на Гражданскую гвардию, начато расследование, но, по одной из основных версий, мужчина покончил с собой.

Сообщается, что 68-летний россиянин упал с шестого этажа отеля. Это произошло рано утром. На место прибыли медики, которым оставалось только констатировать смерть, пишет noticia.ru.

Сотрудники правоохранительных органов не нашли в номере погибшего никаких признаков того, что там были посторонние.

В то же утро, и тоже на Майорке, с балкона друго отеля упал еще один человек - 41-летняя туристка. Ей повезло больше, она отделалась переломом руки.