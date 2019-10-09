Испания: на Майорке умер 68-летний турист из России

Среда, 09 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: на Майорке умер 68-летний турист из России

В отеле Can Picafort на Майорке скончался пожилой турист из России.

По информации издания Diario de Mallorca, которое ссылается на Гражданскую гвардию, начато расследование, но, по одной из основных версий, мужчина покончил с собой.

Сообщается, что 68-летний россиянин упал с шестого этажа отеля. Это произошло рано утром. На место прибыли медики, которым оставалось только констатировать смерть, пишет noticia.ru.

Сотрудники правоохранительных органов не нашли в номере погибшего никаких признаков того, что там были посторонние.

В то же утро, и тоже на Майорке, с балкона друго отеля упал еще один человек - 41-летняя туристка. Ей повезло больше, она отделалась переломом руки.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья