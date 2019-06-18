Испания: на Майорке задержаны воры

Вторник, 18 Июнь 2019 Испания Испания

Испания: на Майорке задержаны воры

В муниципалитете Манакор на Майорке пресечена деятельность преступной группировки, которая специализировалась на кражах в арендованных автомобилях.

Жертвами преступников в основном становились иностранные туристы, бравшие машину на прокат.

Задержаны двое. По данным полиции, они причастны к кражам вещей из 30 автомобилей - как минимум. Орудовала банда на парковках возле пляжей. Воры проникали в машину, пока туристы купались, и забирали все ценное: документы, деньги, вещи, пишет noticia.ru.

При этом по Майорке от пляжа к пляжу преступники перемещались тоже на арендованных автомобилях, что несколько усложнило их поимку.

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