Испания: на Майорке задержаны воры

Жертвами преступников в основном становились иностранные туристы, бравшие машину на прокат.

Задержаны двое. По данным полиции, они причастны к кражам вещей из 30 автомобилей - как минимум. Орудовала банда на парковках возле пляжей. Воры проникали в машину, пока туристы купались, и забирали все ценное: документы, деньги, вещи, пишет noticia.ru.

При этом по Майорке от пляжа к пляжу преступники перемещались тоже на арендованных автомобилях, что несколько усложнило их поимку.