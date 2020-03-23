Испания на месяц ограничит передвижения иностранцев

"Мы будем применять временные ограничения на все поездки, которые не являются крайне необходимыми из третьих стран. Эти ограничения будут действовать в течение 30 дней", - заявил Санчес на пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что эти меры не будут касаться жителей стран ЕС, Шенгенской зоны, которые направляются к своему месту жительства, граждан Испании, которые хотят вернуться, тех, кто живет в приграничных районах и работает в Испании, перевозчиков грузов, туристов, которые возвращаются в страны происхождения, медиков, дипломатов и тех, кто докажет форс-мажорные обстоятельства.