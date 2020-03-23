Испания на месяц ограничит передвижения иностранцев

Понедельник, 23 Март 2020 Испания Испания

Испания на месяц ограничит передвижения иностранцев

Испания вводит ограничения на поездки граждан третьих стран на 30 дней, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

"Мы будем применять временные ограничения на все поездки, которые не являются крайне необходимыми из третьих стран. Эти ограничения будут действовать в течение 30 дней", - заявил Санчес на пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что эти меры не будут касаться жителей стран ЕС, Шенгенской зоны, которые направляются к своему месту жительства, граждан Испании, которые хотят вернуться, тех, кто живет в приграничных районах и работает в Испании, перевозчиков грузов, туристов, которые возвращаются в страны происхождения, медиков, дипломатов и тех, кто докажет форс-мажорные обстоятельства.

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