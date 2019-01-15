Испания: на петушиных боях задержано 200 человек

В результате было задержано порядка 200 человек, включая граждан Франции и Португалии и жителей разных испанских регионов.

К операции было привлечено около сотни агентов из нескольких провинций. Они ворвались в один из сельских домов, где собрались любители нелегального развлечения, пишет noticia.ru.

Полиция также изъяла деньги со ставок на общую сумму в 100 тысяч евро. К тому же, в доме были найдены наркотики, холодное и огнестрельное оружие.

Около 90 человек отпустили под обязательство о явке. Им предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными.

В 2011 году в этом же районе была проведена аналогичная операция, которая завершилась двумя сотнями задержаний.