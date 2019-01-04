Испания: на плантациях Валенсии не убирают созревшие мандарины

Ситуация в значительной степени связана с подписанием торгового соглашения между Европейским союзом и ЮАР, предполагающим беспошлинный ввоз цитрусовых в Европу и оказавшимся крайне невыгодным для испанских фермеров.

По оценкам профессиональных объединений, в нынешнем сезоне валенсийские производители понесли убытки на 130 млн евро, из которых 65% (85 млн) – по причинам, связанным с «масштабным присутствием фруктов из третьих стран, таких как ЮАР». Ущерб ещё в 45 млн был причинён проливными дождями. К тому же, в объединениях сообщают о том, что цены на цитрусовые упали на 23% по сравнению с предыдущим сезоном, а некоторые сорта подешевели в два раза, пишет noticia.ru.

Председатель Валенсийского сообщества Симо Пуч и советник по сельскому хозяйству Элена Себриан встретились с представителями объединений аграриев и пришли к соглашению о введении стратегии, направленной на увеличение присутствия сектора в европейских структурах через организацию Intercitrus. Будет разработан стратегический план производства цитрусовых в регионе на ближайшие 15 лет. Он будет включать меры для выхода на новые рынки, привлечения персонала и продвижения интересов на уровне ЕС. К тому же, планируется выделять материальную помощь фермерам, которые несут убытки по причинам, связанным с погодными условиями или ситуацией в торговле.