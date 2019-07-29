Испания: на пляжах Эльче разместят 20 тысяч пепельниц

Пепельницы изготовлены из легкоперерабатываемого пластика. Авторы инициативы надеются, что курильщики проявят сознательность и будут складывать окурки в пепельницы. Каждый окурок разлагается около 10 лет в море и загрязняет до 10 литров воды и песка, пишет noticia.ru.

Ранее мэрия Эстепоны (Малага) также начала борьбу с окурками на пляже, но более оригинальными методами. Отдыхающих призвали собирать окурки в пластиковые стаканчики и обменивать их на бесплатное пиво или прохладительные напитки в пляжных кафе.