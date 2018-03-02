Испания: на пляже в Аликанте найдена 4-метровая акула

Пятница, 02 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: на пляже в Аликанте найдена 4-метровая акула

На пляж в Санта-Поле (Аликанте) выбросило акулу длиной 4 метра и весом 200 кг.

Сообщение об акуле на пляже поступило в местную полицию, которая, в свою очередь, обратилась к компании по сбору мусора Urbaser. Чтобы убрать тело акулы с пляжа специалистам пришлось использовать подъемный кран, пишет noticia.ru.

Сейчас в компании ожидают ответа от Института морской экологии на предмет необходимости проведения дополнительных тестов.

Подтверждений о том, что акулы обитают в западной части Средиземного моря, нет, однако известно, что сюда могут заплывать синие акулы, которые питаются мелкой рыбой и не представляют угрозы для человека.

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