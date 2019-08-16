Испания: на пляже в Малаге нашли двухметровую медузу
Медуза длиной два метра напугала отдыхающих на пляже Лос-Гранадос (Малага).
Около 14:00 группа купающихся заметила в воде возле берега огромную медузу и сразу сообщила о находке спасателям, а также отправила фотографии биологам.
Специалисты изучили снимки и вынесли вердикт: медуза абсолютно безопасна для человека, пишет noticia.ru.
В Малаге работает специальное приложение - Infomedusa. Оно информирует купальщиков об актуальной ситуации с медузами на 132 пляжах провинции.