Испания: на пляже в Малаге нашли двухметровую медузу

Пятница, 16 Август 2019 Испания Испания

Испания: на пляже в Малаге нашли двухметровую медузу

Медуза длиной два метра напугала отдыхающих на пляже Лос-Гранадос (Малага).

Около 14:00 группа купающихся заметила в воде возле берега огромную медузу и сразу сообщила о находке спасателям, а также отправила фотографии биологам.

Специалисты изучили снимки и вынесли вердикт: медуза абсолютно безопасна для человека, пишет noticia.ru.

В Малаге работает специальное приложение - Infomedusa. Оно информирует купальщиков об актуальной ситуации с медузами на 132 пляжах провинции.

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