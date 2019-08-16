Испания: на пляже в Малаге нашли двухметровую медузу

Около 14:00 группа купающихся заметила в воде возле берега огромную медузу и сразу сообщила о находке спасателям, а также отправила фотографии биологам.

Специалисты изучили снимки и вынесли вердикт: медуза абсолютно безопасна для человека, пишет noticia.ru.

В Малаге работает специальное приложение - Infomedusa. Оно информирует купальщиков об актуальной ситуации с медузами на 132 пляжах провинции.