Испания: на пляже в Мурсии избили спасателя

Инцидент произошел в муниципалитете Сан-Хавьер. Две моторки вошли в зону для купания, что строжайше запрещено. Управляющие ими мужчины игнорировали призывы спасателей покинуть зону. После того, как одна из лодок въехала в сетку, ограждающую купальщиков от медуз, и порвала её, спасатель начал фотографировать лодку, чтобы приложить снимки к обращению в полицию. Это разъярило владельца лодки. Он вышел на берег и избил спасателя. В результате у него рассечена бровь, гематома под глазом и разбиты солнцезащитные очки.

В отношении обоих нарушителей возбуждено уголовное дело, пишет noticia.ru.