Испания: на побережье Коста-Бланка госпитализирована женщина

Пятница, 07 Июнь 2019 Испания Испания

Испания: на побережье Коста-Бланка госпитализирована женщина

Ядовитая медуза ужалила женщину в лицо на побережье Коста-Бланка.

Как сообщают местные СМИ, женщина средних лет купалась в районе Кабо-де-Уэртас. Её внезапно ужалила медуза. По мнению специалистов, это мог быть Португальский кораблик. Лицо пострадавшей начало стремительно краснеть и опухать. Ее экстренно госпитализировали, пишет noticia.ru.

В прошлом году власти Аликанте расставили специальные сети вокруг популярных пляжей, а также собирались ввести наблюдение за прибрежными водами с беспилотников, чтобы обезопасить отдыхающих от опасных медуз.

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