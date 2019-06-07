Испания: на побережье Коста-Бланка госпитализирована женщина

Как сообщают местные СМИ, женщина средних лет купалась в районе Кабо-де-Уэртас. Её внезапно ужалила медуза. По мнению специалистов, это мог быть Португальский кораблик. Лицо пострадавшей начало стремительно краснеть и опухать. Ее экстренно госпитализировали, пишет noticia.ru.

В прошлом году власти Аликанте расставили специальные сети вокруг популярных пляжей, а также собирались ввести наблюдение за прибрежными водами с беспилотников, чтобы обезопасить отдыхающих от опасных медуз.