Испания: на пути метро ежедневно падают четыре телефона

Четверг, 01 Август 2019 Испания Испания

Испания: на пути метро ежедневно падают четыре телефона

Ежедневно на пути метро в Мадриде падают как минимум четыре телефона.

Привычка постоянно пользоваться мобильным телефоном, читать и писать в мессенджерах и социальных сетях каждую свободную минуту может в итоге закончится потерей дорого устройства. Гаджет могут вырвать из рук воры, он может упасть на землю и разбиться. Опаснее всего, когда последнее происходит в метро. Пассажиры постоянно что-то роняют на пути.

Как показывает статистика, ежедневно на рельсы мадридской поземки падают как минимум четыре мобильных телефона. С 2017 года, когда начали вести подсчет таким случаям, на путях оказалось 4374 предмета - в первую очередь речь о сотовых, пишет rg.ru.

В связи с этим транспортная компания, отвечающая за перевозки, начала устанавливать на платформах плакаты, предупреждая о недопустимости спускаться на пути в поисках потерянного. Пока объявление появилось лишь на одной из 302 станций, остальные будут оснащены в течение пяти месяцев после заключения договора с подрядчиком (тендер пока еще не завершен).

"В последние годы падение предметов происходит довольно часто, что мотивирует многих пассажиров попытаться спуститься, чтобы самостоятельно забрать их", - цитирует газета El Mundo представителя метрополитена испанской столицы.

Новая информационная кампания предполагает установку табличек со строгим запретом спускаться на пути, написанных на испанском и английском языках, чтобы предотвратить возможные ЧП. Согласно протоколам безопасности, достать потерянный предмет могут только сотрудники метрополитена. Проблема может быть разрешена в течение буквально нескольких минут, однако если она возникнет в час пик, то неловкому пассажиру придется подождать или вернуться попозже за своими вещами, поскольку в это время задерживать поезда, курсирующие по расписанию, никто не станет.

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