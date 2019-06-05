Испания: на стадионе установили памятник слепому болельщику

Это - памятник самому преданному фанату клуба, который потерял зрение, но продолжал ходить на матчи, пишет noticia.ru.

Висенте Наварро Апарисио ослеп в 54 года. Но его часто видели на трибунах, когда играла «Валенсия» - любимая команда Висенте. Два года назад он умер, и сейчас клуб решил увековечить память о своем самом преданном болельщике. Теперь место номер 164 в 15-м ряду всегда занято.