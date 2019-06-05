Испания: на стадионе установили памятник слепому болельщику

Среда, 05 Июнь 2019 Испания Испания

Испания: на стадионе установили памятник слепому болельщику

На домашнем стадионе футбольного клуба «Валенсия» появилась необычная статуя - сидящий на трибунах болельщик в темных очках.

Это - памятник самому преданному фанату клуба, который потерял зрение, но продолжал ходить на матчи, пишет noticia.ru.

Висенте Наварро Апарисио ослеп в 54 года. Но его часто видели на трибунах, когда играла «Валенсия» - любимая команда Висенте. Два года назад он умер, и сейчас клуб решил увековечить память о своем самом преданном болельщике. Теперь место номер 164 в 15-м ряду всегда занято.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья