Испания: на Тенерифе бастуют работники трамвайных линий

Среда, 20 Март 2019 Испания Испания

Испания: на Тенерифе бастуют работники трамвайных линий

Работники трамвайных линий на острове Тенерифе объявили о продолжении забастовки.

Частичные приостановки работ будут длиться от 50 минут до 2 часов.

Минимальный уровень предоставления услуг на трамвайных линиях будет составлять 75%, пишет noticia.ru.

Дирекция Metrotenerife и забастовочный комитет планируют продолжить переговоры на этой неделе, чтобы приблизиться к окончательному соглашению, которое позволило бы восстановить нормальную работу системы общественного транспорта.

Работодатель подчеркивает свою готовность к переговорам, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.

Если договоренность не будет достигнута, с 1 апреля работники планируют объявить бессрочную забастовку.

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