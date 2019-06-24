Испания: на Тенерифе пройдет День ковров

В этот день тысячи людей съезжаются в Ла Оротава, чтобы возвести многометровые узорчатые ковры. В качестве красок у художников только природные материалы. Островитяне приносят из Национального парка Тейде вулканический песок и сочетают его с солью, живыми цветами, хворостом, камнями и хвойными иголочками.

Испанцы загодя собирают материалы для ковров и готовят эскизы. Истоки праздника сокрыты в далеком 1847 году. Тогда члены семьи Монтеверде, вдохновленные примером Леонор дель Кастильо, возвели первый ковер из цветов перед своим домом. Жители Тенерифе уже более двух столетий продолжают эту необычную традицию.

Сначала создается бумажная основа. Эта часть работы традиционно отводится мальчикам и мужчинам, в то время как женщины собирают цветы для будущего полотна и разделяют их на лепестки.

Пока весь остров увлечен приятными хлопотами, путешественники, которым посчастливилось попасть на Тенерифе в июне, выбирают подходящие туристические маршруты, чтобы увидеть лучшие художественные работы этого года. Традиционно самый большой и искусно выполненный ковер украшает центральную площадь Ла Оротава.

Последние двадцать лет процессом создания столь необычных полотен руководит знаменитый испанский художник Доминго Гонсалес Эспосито. От его внимательного взора не ускользнет ни одна песчинка, коих для создания самой крупной работы требуется более 1000кг.

И хотя ковры из цветов и вулканического песка создаются под чутким руководством профессионала, этому непростому искусству можно научиться и самому. В Ла Оротова существует целая школа, которая помогает всем желающим постичь азы этого тонкого мастерства, пишет euromag.ru.

Когда город уже полон душистых цветочных ароматов и готов принимать торжественную процессию, на улицы Ла Оротава в праздничных одеяниях выходят островитяне. Пританцовывая под звуки фольклорной музыки, они проходят по главным улицам города, заражая всех его гостей праздничным настроением. Вживую полюбоваться коврами можно недолго – к концу праздника от них не остается и следа, но память о полотнах и стараниях тысячи художников будет сохранена Музеем ковров Ла Оротава.