Испания: на улице Рамбла в Барселоне появится мемориал

Во вторник мэр Барселоны Ада Колау объявила, что на улице Рамбла появится мемориал в память о печальных событиях, произошедших здесь 17 августа прошлого года. Памятная композиция будет расположена прямо на земле и будет включать в себя рисунок художника Фредерика Аматы под названием «Барселона». Также на мемориал будет помещена фраза: «О, город мира. Мира, который тебя заслоняет», пишет espanarusa.com.

Послание будет изложено на арабском, на котором первоначально и было написано, испанском, каталонском и английском языках. Эта фраза была выбрана из более чем 5 тысяч сообщений со словами солидарности, которые были оставлены на импровизированном мемориале на улице Рамбла в дни после нападения. Кроме того, иллюстрация, выбранная для сопровождения текста, была сделана Аматом сразу после теракта.

Мемориал с рисунком, фразой и датой будет установлен в нескольких метрах от мозаики Жоана Миро, где был остановлен фургон с нападавшим. Установку планируется произвести в два этапа: на весну намечен монтаж фразы и изображения Фредерика Аматы, а на чуть более поздний срок запланировано восстановление улицы с очисткой и реставрацией мозаики. Памятная пластина 12 на 20 метров будет выполнена из бронзы.