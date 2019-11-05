Испания: на узкой улочке в Марбелье перевернулся «Мерседес»

Вторник, 05 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания: на узкой улочке в Марбелье перевернулся «Мерседес»

Водитель автомобиля Mercedes умудрился перевернуть его на одной из узких улочек Марбельи.

ДТП произошло утром, около 9:15. Прибывшие на место происшествия полицейские увидели серебристый внедорожник лежащим на боку посреди дороги. По предварительной версии, водитель наехал передним правым колесом на припаркованный автомобиль, пишет noticia.ru.

Известно, что за рулем «Мерседеса» находится гражданин Великобритании. Экспертиза показала, что он был совершенно трезв.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)