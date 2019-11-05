Испания: на узкой улочке в Марбелье перевернулся «Мерседес»

ДТП произошло утром, около 9:15. Прибывшие на место происшествия полицейские увидели серебристый внедорожник лежащим на боку посреди дороги. По предварительной версии, водитель наехал передним правым колесом на припаркованный автомобиль, пишет noticia.ru.

Известно, что за рулем «Мерседеса» находится гражданин Великобритании. Экспертиза показала, что он был совершенно трезв.