Испания: на выставке в Мадриде представили необычную статую

Пятница, 01 Март 2019 Испания Испания

Испания: на выставке в Мадриде представили необычную статую

На выставке в Мадриде представили статую Фелипе VI, которую покупателю предстоит сжечь.

В выставочном комплексе Ifema появилась 4,5-метровая статуя короля Испании Фелипе VI.

Она выставлена на продажу за 200 тысяч евро, но сделка будет совершена лишь при условии, что новый владелец обязуется сжечь ее в течение 12 месяцев.

Работа Сантьяго Сьерры и Эухенио Мерино представлена в рамках 38-й Выставки современного искусства. Она представляет собой нинот – фигуру, которую принято сжигать во время традиционного фестиваля Фальяс в Валенсии, пишет noticia.ru.

Статуя изображает короля Фелипе VI в гиперреалистичной манере.  Монарх предстал перед посетителями выставки в синем костюме, а сотрудники галереи периодически обрызгивают его духами Hugo Boss "Dark Blue". Фигура изготовлена из полиуретана и картона, а внутри имеется огнеупорная конструкция в виде скелета, которая сохранится после сожжения.

Предполагается, что символическое сожжение должно пройти в закрытом месте, где можно разводить огонь. Владелец сохранит за собой лишь права на видеозапись.

Ранее авторы также создали статую генерала Франсиско Франко в холодильнике Coca Cola.

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