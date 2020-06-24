Испания: начались тестирования приложения для выявления COVID-19

Правительство Испании запустило приложение для контроля распространения новой коронавирусной инфекции в пилотном режиме на Канарских островах.

Специальное мобильное приложение использует Bluetooth-связь для фиксации контактов владельцев смартфонов. В случае выявления коронавирусной инфекции у одного из пользователей приложения он может предупредить об этом всех других пользователей программы, с которыми недавно контактировал, сообщает Reuters. В тестировании этой программы примут участие три тысячи жителей острова Гомера архипелага Канарских островов.

Для оценки эффективности этой системы на острове будет проведена имитация вспышки инфекции - соответствующее предупреждение введут около 300 участников испытания. Планируется, что это тестирование продлится две недели, после чего будет принято решение о развёртывании приложения на всей территории страны.