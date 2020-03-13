Испания начнет добывать энергию из апельсинов
В Севилье городской совет одобрил пилотный проект по использованию апельсинов для более эффективного производства электроэнергии из органических отходов.
Из собранных на улицах города апельсинов будут выдавливать сок, который ускоряет процесс образования биогаза. Очищенный от мякоти и остатков кожуры сок отправится в резервуары, где производится биогаз. Этот биогаз и преобразовывается в электроэнергию. Мякоть и кожура тоже не пропадут – их будут компостировать и превращать в удобрение, пишет euromag.ru.
Андалусия лидирует в Европе по количеству апельсиновых деревьев; в Севилье их около 45 тысяч. Все это апельсины горьких сортов, из них часто делают джемы и варенья. Однако производители джемов их не используют, так как эти апельсины созревают в городе, где воздух не такой чистый, как в сельской местности, сообщает Евро-Пульс.
В результате все апельсины оказываются на тротуарах и проезжих частях, и их просто выбрасывают. В прошлом году с улиц Севильи убрали 1,7 тонны апельсинов при том, что год был неурожайным из-за засухи.
Сейчас «апельсиновый» проект в пилотной фазе: технологию пробуют на одной из производящих биогаз станций. За один год пробного периода в дело пойдут 35 тонн апельсинов. Если эта технология окажется выгодной, апельсины начнут использовать и на других станциях.