Испания: Надаль не ждёт возобновления тенниса в 2020 году
Испанский теннисист Рафаэль Надаль дал прогноз на то, возобновится ли теннисный сезон в 2020 году.
Надаль считает, что ждать возобновления теннисных матчей в 2020 году не стоит. Его мысли направлены на 2021 год.
"Станем ли мы сильнее в новой реальности? Я не верю в новую реальность, мне нравилось то, как всё было раньше. Конечно, нам нужно учиться на произошедшем. Человек силён тем, что адаптируется к новым условиям. Но есть и минус — мы быстро забываем. Иногда мы быстро забываем обо всём плохом, что произошло.
Я надеюсь, что выводы будут сделаны, но мне кажется, что вскоре мы сами будем недовольны теми или иными мерами, называя их нонсенсом", — приводит слова Надаля sport.ru.