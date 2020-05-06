Испания: Надаль не ждёт возобновления тенниса в 2020 году

Среда, 06 Май 2020 Испания Испания

Испания: Надаль не ждёт возобновления тенниса в 2020 году

Испанский теннисист Рафаэль Надаль дал прогноз на то, возобновится ли теннисный сезон в 2020 году.

Надаль считает, что ждать возобновления теннисных матчей в 2020 году не стоит. Его мысли направлены на 2021 год.

"Станем ли мы сильнее в новой реальности? Я не верю в новую реальность, мне нравилось то, как всё было раньше. Конечно, нам нужно учиться на произошедшем. Человек силён тем, что адаптируется к новым условиям. Но есть и минус — мы быстро забываем. Иногда мы быстро забываем обо всём плохом, что произошло.

Я надеюсь, что выводы будут сделаны, но мне кажется, что вскоре мы сами будем недовольны теми или иными мерами, называя их нонсенсом", — приводит слова Надаля sport.ru.

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