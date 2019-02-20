Испания: Надаль планирует два мальчишника перед свадьбой

Среда, 20 Февраль 2019 Испания Испания

Испания: Надаль планирует два мальчишника перед свадьбой

Свадьба теннисиста Рафаэля Надаля и его возлюбленной Марии Франсиски Перельо намечена на осень этого года.

Спортсмен уже готовится к ней и планирует два совершенно разных мальчишника.

Одна из вечеринок пройдет в «официальном» формате. По информации издания ABC, она состоится на итальянском острове Сардиния на побережье Коста-Смеральда. Список приглашенных на праздник охватывает множество друзей теннисиста с его родной Майорки, пишет noticia.ru.

Второй мальчишник пройдет в более тесном кругу в США. Спортсмен в компании близких людей собирается проехать по знаменитой трассе-66 и завершить путешествие в Лас-Вегасе.

Пока испанская пресса не располагает информацией о датах предстоящих торжеств. Сам Надаль старается держать все в тайне. Ранее он выразил крайнее недовольство тем, что была обнародована информация о его свадьбе.  

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