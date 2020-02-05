Испания: найдены останки древней черепахи

Ученые утверждают, что все же удалось одному животному выжить после того как все вымерли, и им оказалась примитивная черепаха. Ее кости удалось найти испанскому палеонтологу Адану Переса Гарсии.

На месте сегодняшнего северного полушария шестьдесят миллионов лет назад случилась катастрофа, вследствие которой были уничтожены динозавры и больше 70% форм жизни.

Среди исследователей нет единого мнения что именно произошло. На первый план выдвинулись две теории – метеорит, упавший с неба и супервулканы, которые на тот момент были в активной стадии извержений, пишет planet-today.ru.

Со слов палеонтологов из Испании, им удалось найти животное – всего одно, которое выжило во время массового вымирания. И этой удивительной счастливицей оказалась черепаха Laurasichersis relicta, останки которой сохранились во французских пещерах.

Согласно проведенным замерам в длину найденное животное составляет 60 сантиметров. По аналогии с остальными примитивными рептилиями, у нее отсутствовала способность втягивания шеи в свой панцирь, которая дает возможность скрываться от хищников.

Но черепахе удалось развить иные механизмы защиты – на броне у нее имелись большие объединенные между собой шипы, они были достаточно твердыми, и располагались на хвосте, на передних и задних конечностях и на шее.

На сегодняшний день у ученых нет теорий, почему удалось выжить этой черепахе, несмотря на то что ни североамериканская, ни европейская, ни азиатская наземная черепаха не смогли пережить массовое вымирание.