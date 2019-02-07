Испания намеревается возглавить борьбу с одноразовым пластиком

Пластиковые упаковки, тарелки, столовые приборы, стаканы, трубочки – все это будет запрещено на испанском рынке в первую очередь.

Экологическая цель №1 в 2019 году – это, без сомнения, уменьшение количества пластиковых отходов. В прошлом году была принята новая общеевропейская директива, предписывающая запретить к 2021 году использование любой одноразовой пластиковой упаковки и посуды, в том числе пищевых упаковок из полистирола. Кроме того, к 2025 году переработанный пластик должен будет составлять не менее четверти состава бутылок ПЭТ, пишет espanarusa.com.

Несмотря на то что до объявленного крайнего срока еще два года, Испания уже провозгласила цель стать лидером европейской «войны» с одноразовым пластиком. И начала со срочного принятия законов, необходимых для выполнения взятых обязательств.

В Испании есть опыт успешной борьбы с пластиковым загрязнением окружающей среды. Например, в мае 2018-го был принят закон, покончивший с бесплатными пакетами, который обязал покупателей платить за любой пластиковый пакет, даже самый тонкий и маленький.

Европа производит 25,8 миллионов тонн пластиковых отходов и меньше 30% из них попадают потом в переработку. Подсчитано, что каждый год полмиллиона тонн пластика в итоге попадает в океан и именно из него состоит 85% всего мусора, что плавает во всемирных водах. Без участия всех стран ситуацию не изменить, поэтому новый закон запрещает использование одноразового пластика тогда, когда возможна более экологичная альтернатива, как, например, тканевые многоразовые сумки вместо пакетов.

10 привычных одноразовых продуктов из пластика, которые вскоре будут запрещены:

– тарелки и столовые приборы. Придет конец вилкам, ложкам и палочкам для размешивания чая. Даже палочки для воздушных шариков будут вне закона;

– ватные палочки и трубочки для питья. Приоритет будет отдан предотвращению загрязнения и переработке продукции подобного типа для уменьшения выбросов CO2;

– стаканчики. Европейский парламент ищет экологичные разработки изделий из пластика, чтобы облегчить переработку этого столь популярного предмета;

– пищевая упаковка. Особенно предназначенная для продуктов быстрого употребления, такая упаковка требует особенного внимания к вопросам ее переработки;

– пластиковые бутылки для напитков. Цель – сокращение на 90% использования пластиковых бутылок к 2025 году. Предлагается возродить систему оборота стеклянной тары, существовавшей ранее: когда покупатель мог сдать в магазин пустые бутылки. Хотя возможно и продолжение существующего сбора стеклянной тары в желтые мусорные контейнеры;

– полиэтиленовые пакеты. С января 2021-го в Европе будут разрешены лишь биоразлагаемые пакеты;

– одноразовые платочки и прокладки. На эту продукцию предполагается наносить этикетку с указанием пластиковых элементов, способов их утилизации и уменьшения загрязнения;

– обертки и упаковки. Ответственными за сбор и утилизацию станут производители, так что оплата переработки, скорее всего, будет включена в стоимость продукции;

– пластиковая тара для жидкостей. Эта разновидность одноразового пластика будет допущена на рынок только при условии, что крышки и пробки будут крепиться к самим емкостям;

– сигаретные окурки. Каждый окурок способен загрязнить от 500 до 1000 литров воды и требует как минимум 12 лет для полного разложения. Отходы от сигаретных фильтров должны сократиться на 50% к 2025 году и на 80% – к 2030-му.

Некоторые автономии Испании особенно далеко продвинулись в борьбе с пластиком: Балеарские острова и Валенсия уже запретили продажу многих разновидностей одноразового пластика, в том числе посуды, трубочек, чупа-чупсов и капсул для кофе. Однако лидером стала Наварра, где посредством законов строго регламентированы использование и переработка отходов, что развивает экономику сектора переработки и помогает бороться с климатическими изменениями. Среди прочих мер: обязанность баров и ресторанов предлагать бесплатно воду из-под крана; запрет на продажу и использование одноразовой пластиковой посуды, столовых приборов, подносов, капсул для кофе-машин, непригодных для переработки; запрет на бесплатные полиэтиленовые пакеты, даже при продаже онлайн; обязательный раздельный сбор мусора и его переработка с 1 января 2022 года; налоги на отходы и небольшое вознаграждение за пластик, сданный в пункт его временного хранения.