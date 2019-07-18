Испания: население Барселоны быстро растет за счет иностранцев

За последние 11 лет население каталонской столицы выросло на 21 422 человек, говорится в докладе городского совета.

Рост населения Барселоны обеспечен мигрантами. В городе проживают представители 180 стран. А 27% всех жителей родились за границей. Между тем рождаемость в самой Барселоне находится на самом низком с 2003 года уровне, пишет noticia.ru.

Каждый пятый житель Барселоны - иностранец. Среди иностранных жителей, поселившихся в Барселоне в 2018 году, больше всего итальянцев (за год сюда перебрались 4776 человек). На втором месте венесуэльцы (+2249). Убежище чаще всего просят приезжие из Венесуэлы, Гондураса, Колумбии. Самые большие диаспоры - итальянская, китайская и пакистанская.