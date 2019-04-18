Испания: насильник избежал наказания

Четверг, 18 Апрель 2019 Испания Испания

Испания: насильник избежал наказания

Итальянец, изнасиловавший несовершеннолетнюю в Испании, избежал наказания.

На пароме, следовавшем с Майорки в Валенсию, произошло изнасилование.

Насильник - 18-летний гражданин Италии - был задержан, но смог избежать наказания.

Инцидент произошел на борту парома. Как сообщают испанские СМИ, итальянец затащил 17-летнюю британку к себе в каюту, где надругался над ней. Девушка сразу рассказала об это родителям, которые поставили в известность капитана. Итальянца задержали в порту Валенсии, но потом отпустили. И это несмотря на то, что жертва написала заявление, а медики подтвердили факт изнасилования. Как объяснили юристы, это стало возможно из-за того, что ни оба не являются гражданами Испании, пишет noticia.ru.

Этого бы не произошло, если бы в 2014 году не был отменен закон об общей юрисдикции.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья