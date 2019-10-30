Испания: названы продукты, чаще всего вызывающие отравление

Среда, 30 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: названы продукты, чаще всего вызывающие отравление

Продукты, с которыми нужно соблюдать особую осторожность, чтобы избежать пищевого отравления, перечислила испанский диетолог Мария Мерино.

Первое место в ее списке заняли яйца. Специалист напомнила, что их необходимо хранить в холодильнике и нельзя мыть.

Кроме того, по словам диетолога, часто отравление вызывают рыба и морепродукты, она отметила, что их нужно покупать в проверенных местах, соответствующих санитарным нормам.

Кроме того, никогда нельзя есть курицу в сыром виде, из-за сальмонелл и стафилококков это мясо всегда нужно доводить до полной готовности.

Врач добавила, что нужно быть уверенным в том месте, где вы приобретаете и другие виды мяса, особенно для приготовления таких блюд, как тартар, сообщает iz.ru.

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