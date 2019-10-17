Испания: названы продукты, вызывающие прыщи на лице

Четверг, 17 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: названы продукты, вызывающие прыщи на лице

Ученые смогли провести исследование и выяснить, какие же продукты влияют на возникновение прыщей на лице.

Стоит отметить, что во многом акне определяется тем, что человек ест. Результаты научного труда были представлены на встрече ученых на 28-м Конгрессе EADV в Мадриде.

В исследованиях ученые проводили оценку воздействия различных факторов, которые влияют на прыщи. В эксперименте приняло участие более чем 6,7 тысяч людей из шести стран Америки и Европы. Результаты показали, что те, кто употребляет молочные продукты, больше имеют прыщи, чем те, кто не ест их, пишет inforeactor.ru.

Также разница была и между людьми, потребляющих сахар, выпечку, шоколад, газировку. Оказалось, что 11% страдающих от прыщей потребляют сывороточные белки, и еще 11,9% не отказывают себе в анаболических стероидах. Конечно, кроме пищевых привычек, часто на кожу лица влияли стресс и загрязнение. Исследование показало, что жесткие меры ухода за кожей более распространены у людей с акне.

Почти каждый десятый человек страдает от этого заболевания, так и не понимая причины. Ученые рекомендуют для начала ограничить себя в вышеуказанных продуктах. 

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