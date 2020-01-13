Испания не стала отменять ордер на арест Пучдемона

Об этом говорится в распространенном в пятницу решении ВС.

Судья ВС "сохраняет европейские ордера в отношении Пучдемона и Комина и просит Европарламент (ЕП) приостановить их [депутатскую] неприкосновенность", говорится в пресс-релизе инстанции. Судья также "подтвердил ордер на арест на территории Испании" и призвал Бельгию отложить принятие решения по экстрадиции политиков до тех пор, пока ЕП не представит свою позицию по данному вопросу, отмечается в документе ВС. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее испанская юстиция дала сторонам, вовлеченным в судебный процесс, время на то, чтобы изложить свои позиции по делу Пучдемона и Комина. Решение суда последовало за постановлением Европейского суда юстиции в Люксембурге, согласно которому бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас, приговоренный в октябре к 13 годам тюрьмы, имеет депутатскую неприкосновенность, так как является членом Европарламента.

Пучдемон и Комин получили места в ЕП от коалиции "Свободные для Европы" по итогам выборов 26 мая прошлого года. Тем не менее ЦИК Испании не включил их имена в окончательный список избранных в ЕП испанских депутатов, который был направлен в Брюссель. Пучдемон и Комин не явились в Испанию для того, чтобы принести присягу в качестве парламентариев. Они бежали из Испании в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости Каталонии.

Как сообщил ранее телеканал RTBF, бельгийский суд принял решение прекратить дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию, признав его депутатскую неприкосновенность.