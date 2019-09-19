Испания: недоступный остров Лобос

Стоя в порту населенного пункта Корралехо, расположенного на острове Фуэртевентура, возникает ощущение, что до маленького острова Лобос напротив можно докоснуться рукой. Но он не так легкодоступен для желающих с ним познакомиться, потому что с целью избежать массового потока туристов, было установлено ежедневное ограничение количества посетителей, которые могут высадиться на нем. Ограничение составляет не более 200 человек одновременно в течение одной смены (утренней или вечерней). В общей сложности в течение дня остров могут посетить не более 400 человек. Введение таких норм стало результатом наблюдения за экологическим анклавом острова. Бесконтрольная лодочная стоянка, неконтролируемое строительство, сброс отходов, удаление растительного покрова, связанные с развитием туризма, каждый день наносили огромный урон природе уникального острова.

Уникальным остров делают более 130 видов растений, некоторые из которых можно увидеть только на его территории, редкие степные и морские птицы, находящиеся под специальной защитой. Остров Лобос является частично затопленным вулканическим островом, который раньше был убежищем для пиратов, в спокойных бухтах которого они ремонтировали свои корабли и отдыхали после длительных путешествий. Сейчас сюда прибывают те, кто хочет прикоснуться к магии маленького острова. А также дайверы, желающие изучить подводный мир этой зоны, считающийся заповедным. В более чем 20-ти точках погружения рядом с островом можно наблюдать разнообразие подводной жизни. Экологические ценности острова мотивировали экспертов включить его под защиту вместе с природным парком Dunas de Corralejo в 1982 году. В 2000 году он был интегрирован в биосферный заповедник острова Фуэртевентура, пишет espanarusa.com.

Независимо от того, прибывают ли посетители на собственных кораблях или на регулярном морском транспорте, который отправляется из Фуэртевентуры и Лансароте, разрешение на посещение необходимо запросить за 3 дня до предполагаемой даты визита. После прибытия на остров у посетителей есть 4 часа (10:00 до 14:00 или с 14:00 до 18:00) для изучения окрестностей. Однако придется обходить стороной особо защищенные зоны, такие как северный склон горы La Caldera, а также одну из самых необычных затопленных зон Канарского архипелага Las Lagunitas.

Можно пройти пешком до восточного склона горы по тропе, пересекающей остров с севера на юг. Знаменитый маяк острова до 1968 года имел своего хранителя, а потом был полностью автоматизирован. Эта зона тоже притягивает посетителей красотой своих пейзажей. Все дороги острова приводят к пляжу на La Calera, а потом можно отправиться в район El Puertito, где находятся знаменитые рыбные рестораны, готовые предложить блюда из свежевыловленной рыбы и морепродуктов. Бирюзовая вода, омывающая пляжную зону La Concha, так и манит искупаться перед отплытием с райского острова. Главное не забыть о том, что пребывание здесь лимитировано!