Испания: "Нехороший" дом в Уэльве выставлен на продажу

Владельцы просят за дом на улице Кордова 6 тысяч евро.

Пока здание по-прежнему опечатано полицией. В доме были обнаружены следы крови, которые убийца пытался скрыть с помощью бытовой химии. Позже Монтойя признался в том, что совершил преступления в этом доме, пишет noticia.ru.

Родственники подозреваемого заявили, что просто хотят избавиться от дома и отрицают, что вырученные средства пойдут на оплату адвоката для Монтойя. Они подчёркивают, что необычайно низкая цена для такого жилья лишь подтверждает то, что единственная цель заключается в том, чтобы избавиться от этой недвижимости, которая, к тому же, требует вложений.

Семья планирует предложить здание мэрии Эль-Кампильо. Родственники предполагаемого преступника понимают, что после случившегося многие местные жители не хотели бы, чтобы кто-то из Монтойя жил в этом небольшом муниципалитете. Они добавляют, что на месте дома администрация могла бы построить что-то нужное для жителей.