Испания: неизвестный раздал жителям кастильского городка по 50 евро

Понедельник, 18 Март 2019 Испания Испания

Испания: неизвестный раздал жителям кастильского городка по 50 евро

Жители муниципалитета Вильяррамьель (Паленсия) озадачены появлением загадочных конвертов с деньгами.

Неизвестные распространили по меньшей мере 16 конвертов без указания отправителя. В каждый из них была вложена купюра 50 евро, а в нескольких случаях – более крупные суммы.

Большинство конвертов коричневого цвета были брошены в почтовые ящики, некоторым их подсунули под дверь, другим – положили в корзину велосипеда, пишет noticia.ru.

Несколько человек получили пустые конверты, в которые были вложены записки с именем, нарисованным сердцем и фразой «Королева дома».

Жители пытаются найти объяснение загадке. Часть из них верят в щедрость неизвестного отправителя, другие же относятся к случившемуся с подозрением.

Многие отправились в банк и полицию, чтобы проверить подлинность денег, некоторые заявили о своем намерении передать деньги церкви.

Всего в Вильяррамеле проживает 850 человек. Какой-либо связи между получателями денег по возрасту, происхождению или уровню достатка выявлено не было.

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