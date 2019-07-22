Испания: необычная паэлья

Повара из гастрономического центра Валенсии решили популяризировать употребление в пищу насекомых и модернизировали классический рецепт паэльи, добавив в качестве новых ингредиентов скорпионов и тарантулов.

Их добавили в паэлью вместе с мясом кролика, улитками и трюфелями. «Насекомые - это последний штрих, который придает специфический вкус. Да, это очень оригинально, но протеиновая база - отличная», - заявил повар Нестор Сьерра.

«Мы в Испании даже не отдаем себе отчет в том, что уже едим нечто подобное на протяжении многих лет. Например, креветок и лобстеров. Их мы тоже добавляем в паэлью», - прокомментировал появление нового рецепта глава испанского кулинарного объединения Адольфо Муньос. По его словам, сейчас в Европе набирает обороты энтомология - употребление насекомых в пищу, пишет noticia.ru.