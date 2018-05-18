Испания: неприятный сюрприз для туристов

Инициатива мэрии Мадрида, направленная на разработку и утверждение новых правил использования городской недвижимости, может стать неприятным сюрпризом для туристов. Если правительственный проект будет узаконен, большинство апартаментов, в которых предпочитают останавливаться бюджетные путешественники, лишится своего статуса, а это значит, что гостям испанской столицы придется останавливаться исключительно в отелях, что вызовет небывалый ажиотаж. Россиянам, планирующим летний экскурсионный отдых в Мадриде, советуют заказывать комплексные организованные туры на портале onlinetours.ru и не экспериментировать с самостоятельными поездками в ближайшие месяцы.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС ПОРТИТ ИСПАНЦЕВ

Обеспокоенность властей Мадрида жилищным вопросом вызвана повышением туристического спроса на услуги краткосрочной аренды. Все города Испании в последние годы принимают рекордное число туристов, многие из которых отдают предпочтение вариантам бюджетного размещения, предпочитая тратить денежные средства на экскурсии, оплату услуг общественного транспорта и знакомство с местной кухней. На повышение туристического спроса активно реагирует местный рынок недвижимости: количество хостелов постоянно увеличивается, причем далеко не все апартаменты соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и показателям комфортабельности.

Мануэла Кармена, действующий мэр испанской столицы, совместно с представителями городской власти планирует узаконить ряд требований, выполнение которых станет обязательным условием для обустройства жилья туристического пользования. Правительственная группа выражает надежду, что такое решение позволит повысить уровень туристического обслуживания в целом, «сохранить» отдельные объекты для передачи в долгосрочную аренду горожанам, нуждающимся в доступном жилье.

МАДРИД РАЗДЕЛЯТ НА ЗОНЫ

Чтобы обеспечить постоянно растущий спрос со стороны путешественников, которые после заказа групповых туров в тематическом разделе онлайн-магазина путешествий Онлайнтурс хотят снова насладиться видами Мадрида в рамках самостоятельно организованной поездки, столицу разделят на четыре условные зоны в соответствии с показателем концентрации туристического жилья.

Центральный район города, где сосредоточено наибольшее количество культурных памятников, будет классифицироваться как первая зона, к объектам недвижимости которой будут предъявляться наиболее строгие требования - например, наличие в здании отдельного входа с улицы для туристов. Районы Ретиро, Чамбери Монклоа-Аравака и Аргансуэла планируют отнести ко второй зоне недвижимости, Пуэрта-дель-Анхель, Чамартин и Принсипе-Пио - к третьей. Остальные объекты недвижимости в городе будут классифицироваться как жилищный фонд четвертой зоны, для которой будут действовать актуальные правила передачи комнат и апартаментов в краткосрочную аренду.